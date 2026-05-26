Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch: Der 700 Kilogramm schwere Bulle wurde zum Internet-Star und lockt seit Wochen neugierige Besucher an. Sein Bruder habe den Büffel wegen seiner Haarpracht nach dem US-Präsidenten benannt, sagte der Besitzer des Tiers, Zia Uddin Mridha.

Albino-Büffel sind äußerst selten Schaulustige strömen scharenweise zu seinem Bauernhof nahe der Hauptstadt Dhaka, um den Büffel aus der Nähe zu betrachten. "Der einzige Luxus, den er genießt, ist es, viermal täglich zu baden", sagte Mridha. Albino-Büffel mit ihrem hellen Fell sind äußerst selten.