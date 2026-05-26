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Soll bald geschlachtet werden: Albino-Büffel "Donald Trump" geht viral

Ein 700 Kilogramm schwerer Bulle aus Bangladesch, der nach dem US-Präsidenten benannt wurde, soll nun geschlachtet werden.
26.05.2026, 11:31

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Ein Mann bürstet einen hellen Wasserbüffel mit einer rosafarbenen Bürste auf einer Wiese.

Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch: Der 700 Kilogramm schwere Bulle wurde zum Internet-Star und lockt seit Wochen neugierige Besucher an. Sein Bruder habe den Büffel wegen seiner Haarpracht nach dem US-Präsidenten benannt, sagte der Besitzer des Tiers, Zia Uddin Mridha.

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Albino-Büffel sind äußerst selten

Schaulustige strömen scharenweise zu seinem Bauernhof nahe der Hauptstadt Dhaka, um den Büffel aus der Nähe zu betrachten. "Der einzige Luxus, den er genießt, ist es, viermal täglich zu baden", sagte Mridha. Albino-Büffel mit ihrem hellen Fell sind äußerst selten.

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Das mehrheitlich muslimische Bangladesch bereitet sich derzeit auf das islamische Opferfest Eid al-Adha vor. Mehr als zwölf Millionen Tiere sollen während des Festes geschlachtet werden - unter ihnen auch Mridhas Albino-Büffel. "Ich werde 'Donald Trump' vermissen", sagte er. "Aber das ist der Grundgedanke von Eid al-Adha: ein Opfer zu bringen."

Donald Trump Baden Bangladesch
Agenturen, seta  | 