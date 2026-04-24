"Höllenloch": Inder empört über beleidigendes Trump-Posting

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Indien hat US-Präsident Donald Trump für einen Beitrag in seinem Onlinedienst Truth Social scharf kritisiert, in dem Indien als "Höllenloch" bezeichnet wird. Der Kommentar sei "unangemessen", sagte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, am Freitag. Die Bemerkungen seien "offensichtlich uninformiert, unangemessen und geschmacklos", fügte er hinzu.

Trump hatte am Mittwoch einen Artikel verlinkt, der offenbar auf einen konservative Podcaster zurückgeht. In dem Text wird das verfassungsmäßige Recht in den USA angeprangert, nach dem alle auf US-Boden Geborenen automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten. "Jedes Baby wird hier sofort zum Staatsbürger, und dann holen sie die ganze Familie aus China, Indien oder einem anderen Höllenloch auf dem Planeten hierher", heißt es in dem Beitrag. Respektlos, unwissend, unwürdig, Hetze In dem Text werden außerdem indische Einwanderer beschuldigt, keine weißen US-Amerikaner in ihren Unternehmen einzustellen und nur schlecht Englisch zu sprechen. Dieser Text spiegle "sicherlich nicht die wirklichen Beziehungen zwischen Indien und den USA wider, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen beruhen", erklärte der Sprecher des indischen Außenministerium.