"Stundenlang" angeschrien: Berater hielten Trump von Krisensitzung fern

Bei der Rettungsmission zweier US-Soldaten im Iran ist US-Präsident Donald Trump laut einem Medienbericht von seinen eigenen Beratern bewusst nicht vollständig eingeweiht worden.

Seine Mitarbeiter hätten den Republikaner von einer entsprechenden Krisensitzung ferngehalten, weil seine Ungeduld nicht hilfreich gewesen sei, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.