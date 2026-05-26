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Donald Trump Jr. und Influencerin Bettina Anderson feierten Hochzeit

Im Dezember 2025 war die Verlobung von Anderson und Trump Jr. bekannt geworden.
26.05.2026, 08:17

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Donald Trump Jr. mit Bart und Bettina Anderson mit Halskette sitzen im Publikum.

Der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., hat seine Hochzeit mit Influencerin Bettina Anderson öffentlich bekannt gemacht. Beide posteten auf ihren Instagram-Accounts ein Schwarz-Weiß-Foto mit Eheringen an ihren Fingern. Eine Sprecherin des Paares bestätigte der Zeitung New York Times, dass beide auf den Bahamas ihre Hochzeit gefeiert hätten. Dem Bericht zufolge soll die Eheschließung Tage davor in Palm Beach vollzogen worden sein.

Jawort ohne Vater

Präsident Trump hatte am Freitag auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass er gerne bei den beiden gewesen wäre, aber wegen der Umstände im Zusammenhang mit der Regierungsarbeit nicht könne. Am Samstag wurde bekannt, dass Trump im Weißen Haus in Washington weiter zum Iran-Krieg verhandelt hatte.

Im Dezember 2025 war die Verlobung von Anderson (39) und Trump Jr. (48) bekannt geworden. Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse seit Mitte 2024 spekuliert.

Insider: Tiger Woods und Vanessa Trump könnten nächsten Schritt wagen

Der Präsidentensohn - kurz Don genannt - leitet zusammen mit seinem jüngeren Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat Trump Jr. mehrere Kinder.

Donald Trump
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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