Insider: Tiger Woods und Vanessa Trump meinen es "hochzeitsglockenernst"

Im März hatte Golf-Star Tiger Woods eine Beziehung mit der Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump bestätigt. "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite", schrieb Woods auf X und Instagram zu zwei Fotos, auf denen er mit Vanessa Trump zu sehen ist.

Jetzt berichtet das Promiportal Page Six unter Berufung auf eine Trump nahestehende Quelle, dass die beiden sie vorstellen könnten, "ja" zu sagen. "Sie meinen es sehr ernst", so der Insider. "Hochzeitsglockenernst." Trump habe "zum ersten Mal in ihrem Leben das Glück gefunden", so die namentlich nicht genannte Page-Six-Quelle weiter. Sie und Woods haben die Spekulationen bislang nicht kommentiert.