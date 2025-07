Julia Roberts postet am 23. Hochzeitstag Foto mit Ehemann Danny beim Zelten

Ihre eigenen Kinder wachsen nach Roberts' Worten ganz anders auf: "Da genießen wir den Luxus eines langen Abendessens im Familienkreis, wo viele Themen aufkommen. Negativ und positiv. Bis jetzt hat es aber noch nichts gegeben, wo es hieß: 'Mama, Papa, ich muss mit euch über etwas sprechen.' Man muss seine Kids nur wissen lassen, dass sie sich alles von der Seele reden können." Übrigens sei sie sehr gern daheim. "Ich finde es toll, Frühstück, Mittagessen und Abendessen zuzubereiten."

Roberts wurde im Alter von 23 Jahren durch ihren Auftritt an der Seite von Richard Gere in dem Film "Pretty Woman" weltberühmt. Sie blieb ebenso im Gedächtnis für ihren Auftritt in der romantischen Komödie "Notting Hill". 2001 erhielt sie einen Oscar für ihre Rolle als Whistleblowerin in "Erin Brockovich".

Roberts zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Stars des US-Kinos. Sie ist zudem für ihr humanitäres Engagement und ihren Einsatz für die Umwelt bekannt.