Die Kult-Maus mit den riesigen Füßen, den übergroßen Ohren und den Kulleraugen war für viele weit mehr als nur eine Marke, sie war ein Stück Kindheit. Ob Duftblöcke, die auf dem Schulhof getauscht wurden, liebevoll ausgefüllte Freundschaftsbücher oder der kuschelige Plüschfreund zum Spielen – Diddl hat eine ganze Generation begleitet und geprägt.

Comeback einer Kultfigur Was viele Eltern noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen, können heute auch ihre Kinder entdecken. Dabei steht nicht nur die Nostalgie im Mittelpunkt, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Die verschiedenen Designs verbinden den vertrauten Charme der Kultfigur mit einem zeitgemäßen Look und sprechen so unterschiedliche Generationen an. Mit diesem Anspruch haben Diddl-Erfinder Thomas Goletz und die WARIMEX Unternehmensgruppe aus dem badischen Neuried die Kultfigur behutsam in die Gegenwart geführt. Klassische Motive treffen auf zeitgemäße Designs und hochwertige Produkte, ohne den unverwechselbaren Charakter der Figur zu verlieren. So bleibt Diddl auch heute das, was die kleine Maus schon immer war: ein treuer Begleiter für Kinder und eine liebevolle Erinnerung für alle, die mit ihr aufgewachsen sind.

Ab wann gibt es die „Diddl is back“-Kollektion? Die Diddl-Community in den sozialen Medien fieberte dem Verkaufsstart bereits seit Wochen entgegen. Fans teilten Fotos ihrer alten Sammlungen, erzählten persönliche Diddl-Geschichten oder zählten die Tage bis zur Rückkehr. Ab heute, Montag, dem 20. Juli, startet der offizielle Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die erste Kollektion ist bei zahlreichen Schreibwaren-, Spielwaren- und Geschenkfachhändlern erhältlich.

Kollektionen in limitierter Auflage Die neue Kollektion greift viele bekannte Elemente auf und ergänzt sie um neue Produkte für Schule, Freizeit und den Alltag. Zum Sortiment gehören unter anderem: Schreibwaren

Schulartikel

Trinkflaschen

Brotdosen

Accessoires

Tassen

Stickerhefte

Plüschartikel Auch die bei vielen Fans beliebten Diddl-Blöcke mit verschiedenen Düften kehren zurück. Alle Kollektionen erscheinen jeweils in limitierter Auflage und werden nach Angaben des Unternehmens nicht nachproduziert. Stattdessen sollen regelmäßig neue Themenwelten mit wechselnden Motiven veröffentlicht werden, die auch für Sammler interessant sind.