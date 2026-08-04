Die Kult-Maus mit den riesigen Füßen, den übergroßen Ohren und den Kulleraugen war für viele weit mehr als nur eine Marke, sie war ein Stück Kindheit. Ob Duftblöcke, die auf dem Schulhof getauscht wurden, liebevoll ausgefüllte Freundschaftsbücher oder der kuschelige Plüschfreund zum Spielen – Diddl hat eine ganze Generation begleitet und geprägt. Entsprechend groß war die Freude, als das Comeback der Kultfigur angekündigt wurde. Bei vielen Fans weckte die Rückkehr der Maus nostalgische Erinnerungen an ihre Kindheit.

„Diddl is back“ fast ausverkauft: Wann kommt die neue Kollektion? Am 20. Juli fiel der offizielle Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die erste Kollektion ist seither bei zahlreichen Schreibwaren-, Spielwaren- und Geschenkfachhändlern erhältlich. Wie Diddl nun auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, waren viele Produkte bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. „Die Begeisterung rund um Diddls Rückkehr ist größer, als wir es uns jemals hätten vorstellen können“, heißt es dort. Für Nachschub ist jedoch bereits gesorgt: Weitere Kollektionen mit mindestens zwei neuen Block-Auflagen befinden sich schon in Produktion und sollen noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang allerdings nicht genannt.

Kollektionen in limitierter Auflage Die Kollektionen greifen viele bekannte Elemente auf und ergänzen sie um neue Produkte für Schule, Freizeit und den Alltag. Zum Sortiment gehören unter anderem: Schreibwaren

Schulartikel

Trinkflaschen

Brotdosen

Accessoires

Tassen

Stickerhefte

Plüschartikel Auch die bei vielen Fans beliebten Diddl-Blöcke mit verschiedenen Düften kehren zurück. Alle Kollektionen erscheinen jeweils in limitierter Auflage und werden nach Angaben des Unternehmens nicht nachproduziert. Stattdessen sollen regelmäßig neue Themenwelten mit wechselnden Motiven veröffentlicht werden, die auch für Sammler interessant sind.