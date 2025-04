Jens "Knossi" Knossalla ist nicht nur erfolgreicher Twitch-Streamer, sondern auch im Reality-TV vertreten. Er stellte sich unter anderem bereits den Abenteuershows "7 vs. Wild" und "Mission Unknown: Atlantik". Auch seine eigene Version von "Big Brother" hat der 38-Jährige veranstaltet. Nun kommt eine neue Sendung, die so manche Zuschauer zum Schaudern bringen könnte: In "Deep Down - Die Vergrabenen" lässt sich Knossi lebendig begraben.