Knossi bei "Drei gegen einen": Sanitäter mussten Streamer versorgen

In der Show " Drei gegen einen - Die Show der Champions " treten Moderator Elton, Streamer Jens "Knossi" Knossalla und TV-Koch Tim Mälzer als Team gegen "echte Champions" an. In der Sendung müssen sie in Challenges und skurrilen Aufgaben gegen Olympiasieger und Weltmeister antreten.

Knossi berichtet über medizinischen Notfall

In dem Match kämpften sich die Teilenehmer durch den knietiefen Schlamm, der deutliche Erschöpfungsspuren an ihnen hinterließ. Vor allem an Knossi, der in einem Instagram-Beitrag zeigt, wie er von Sanitätern versorgt wurde. "'Machst Gameshows"'ham se gesagt... 'ist spaßig' ham se gesagt... 'ist geil und ungefährlich' ham se gesagt!", schreibt der Moderator unter einem Bild, das ihn am Boden liegend zeigt. "Foto ist nach Schlammfußball gegen @felixkroos23 entstanden, weil ich nicht mehr wusste, wer ich bin und wo ich bin."