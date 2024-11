Das Wiener Nachtleben ist ab 29. November um einen Club reicher: Das "Dam Dam" wird die legendäre Location "The Box" unter dem Hilton Vienna im 3. Bezirk wiederbeleben. Doch was dürfen sich Gäste erwarten?

"Dam Dam" steht für den treibenden Rhythmus , der die Gäste durch die Nacht begleitet. Mit dem Motto "Follow the Drums" soll eine Atmosphäre geschaffen werden, die Musik und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Exklusives Design und hochwertig technische Ausstattung gehen Hand in Hand und sollen zu einem neuen fixen Bestandteil des Wiener Nachtlebens werden.

Wer steckt hinter "Dam Dam"?

Hinter "Dam Dam" steht die One Life Group (vormals Horst Group) unter der Leitung von Joachim Natschläger. Der erfahrene Nachtgastronom hat in der Wiener Clubszene bereits mit erfolgreichen Projekten wie dem "Horst Club", dem "Ziizuu" im ersten Bezirk, dem "Maya Garden", dem "Jolly Roger" und "Same Same" am Bauernmarkt auf sich aufmerksam gemacht.