Trennung wegen Kinderwunsch: Influencerin Karin Teigl spricht Klartext
Die meisten ihrer über 330.000 Instagram-Follower kennen die Salzburgerin unter ihrem Pseudonym "Constantly K". Die Unternehmerin und Modebloggerin Karin Teigl (41) teilt in den sozialen Medien nicht nur Fashion- und Lifestyleinhalte, sondern spricht auch immer wieder sehr persönlich über sensible Themen, darunter auch ihren unerfüllten Kinderwunsch.
Dieser führte im Sommer 2024 sogar zu einer schmerzhaften Trennung: Nach 13 Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann, dem österreichischen Fußballer Georg Teigl (35).
Im Ö3-Radio-Interview "Frühstück bei mir" sprach die 41-Jährige unter anderem nun ganz offen über eine der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens, die sie aus Liebe zu ihrem Mann getroffen hat.
Unerfüllter Kinderwunsch
Im Gespräch mit Moderatorin Claudia Stöckl gewährt die Influencerin intime Einblicke in ihr Privatleben. Nach ihrer Hochzeit 2017 hörte das Paar auf, zu verhüten, und versuchte, schwanger zu werden – vergeblich. "Das war mit Anfang 30, da haben wir es immer wieder mal probiert und es ist nichts passiert", erzählt Teigl.
Als Frau habe sie den innerlichen Druck verspürt und die 40 als "magische Grenze" angesehen.
Hormontherapie
Der unerfüllte Kinderwunsch wurde zunehmend zur Belastungsprobe für die Beziehung. Die Unternehmerin hat mit einer Hormontherapie begonnen und wie ein "Roboter" alles dafür gegeben, dass es klappen könnte: "Ich habe gespritzt, Tabletten genommen und am Ende des Monats habe ich mich wie eine Versagerin gefühlt", erinnert sich die gebürtige Pongauerin.
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag stand schließlich eine künstliche Befruchtung im Raum, die eine deutlich höhere Hormondosis erfordert hätte. Für Teigl war klar:
"Ich trau mich das nicht, ich will das nicht, ich kann das auch nicht mehr."
Trennung aus Liebe
Aus Liebe zu ihrem Mann entschied sie sich, ihm die Chance auf eine traditionelle Familie nicht verwehren zu wollen und trennte sich. "Ich kann nicht mit Georg zusammenbleiben, weil ich kann ihm das nicht geben, und er hat eine Familie verdient. Er hat ein kleines Wesen verdient, das "Papa" zu ihm sagt." Daraufhin beendete sie die 13-jährige Partnerschaft.
Happy End: Paar nach Trennung wieder zusammen
Georg Teigl habe vehement versucht, sie von einer Trennung abzubringen, konnte damals aber nicht mehr zu seiner Frau durchdringen. Nach einer Pause von etwa neun Monaten gab es jedoch ein Happy End: Das Paar fand wieder zueinander.
Rückblickend sagt Teigl, dass sie mit einer endgültigen Trennung "den größten Fehler meines Lebens" gemacht hätte. Heute sind sie überglücklich, noch die Kurve gekratzt zu haben. "Das ist das Allerschönste", betont die 41-Jährige im Radio-Interview.
