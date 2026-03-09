Die meisten ihrer über 330.000 Instagram-Follower kennen die Salzburgerin unter ihrem Pseudonym "Constantly K". Die Unternehmerin und Modebloggerin Karin Teigl (41) teilt in den sozialen Medien nicht nur Fashion- und Lifestyleinhalte, sondern spricht auch immer wieder sehr persönlich über sensible Themen, darunter auch ihren unerfüllten Kinderwunsch.

Dieser führte im Sommer 2024 sogar zu einer schmerzhaften Trennung: Nach 13 Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann, dem österreichischen Fußballer Georg Teigl (35).