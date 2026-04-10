Im Oktober 1999 wurde erstmals das Musikfestival Coachella im kalifornischen Indio veranstaltet. Damals waren vor allem Bands wie Rage Against the Machine und The Chemical Brothers auf der Bühne zu sehen. Das Event ist dafür bekannt, nicht nur sämtliche Musikgenres auf mehreren Bühnen zusammenzubringen, sondern auch modetechnisch den Zeitgeist zu prägen.

Vom 10. bis 12. April sowie vom 17. bis 19. April findet das Festival erneut in den USA statt. Wie können Fans, die keine Tickets ergattern konnten, trotzdem das Festival genießen?