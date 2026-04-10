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Coachella 2026: Wo kann man das Musik-Spektakel live streamen?

Das US-Musikfestival Coachella wird am 10. April wieder mit den beliebtesten Künstlern seinen Fans einheizen. Wo kann man das Event streamen?
Selma Tahirovic
10.04.2026, 16:58

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Coachella: Zahlreiche Festival-Besucher sammeln sich auf einer Wiese vor einer riesigen Astronauten-Statue.

Im Oktober 1999 wurde erstmals das Musikfestival Coachella im kalifornischen Indio veranstaltet. Damals waren vor allem Bands wie Rage Against the Machine und The Chemical Brothers auf der Bühne zu sehen. Das Event ist dafür bekannt, nicht nur sämtliche Musikgenres auf mehreren Bühnen zusammenzubringen, sondern auch modetechnisch den Zeitgeist zu prägen. 

Vom 10. bis 12. April sowie vom 17. bis 19. April findet das Festival erneut in den USA statt. Wie können Fans, die keine Tickets ergattern konnten, trotzdem das Festival genießen?

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Coachella als Trendsetter

Zahlreiche Influencer werden die nächsten zwei Wochen unsere sozialen Medien mit Outfit-Checks fluten. Coachella ist dafür bekannt, vor allem den Boho-Chic zu verkörpern. Stars, Influencer und Festivalfans sind vor allem in Blumenmustern und -kränzen, Cowboystiefeln und langen Westen aus gehäkelten Stoffen anzutreffen.

Natürlich ist der Boho-Chic kein Muss: Denn das Wichtigste ist, dass die Outfits bunt, kreativ und vor allem mutig sind. 

Wie viel kosten Coachella-Tickets?

  • Die Preise für Dreitageskarten liegen zwischen 549 und 649 US-Dollar (circa 468 bis 553 Euro).
  • VIP-Pässe kosten zwischen 1.199 und 1.399 US-Dollar (circa 1.022 bis 1.193 Euro) und bieten Premium-Zuschauerbereiche, bequeme Sanitäranlagen und Lounges. 
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Coachella 2026: Das Lineup in der Übersicht

Dieses Jahr werden am ersten Wochenende Superstars wie Sabrina Carpenter (Freitag), Justin Bieber (Samstag) und Karol G (Sonntag) als Headliner den Besuchern einheizen. Auf insgesamt sieben Bühnen dürfen sich Fans auf insgesamt 150 Interpreten freuen, die unter anderem Alternative Rock, Pop, KPOP, Hip-Hop, RnB und elektronische Tanzmusik (EDM) produzieren.

Wo kann man Coachella 2026 streamen? 

Wer das Festival von seiner Couch aus verfolgen und sein sogenanntes "Couchella" genießen möchte, kann das Event live auf YouTube verfolgen. Auf dem offiziellen Coachella-Account können Fans die Auftritte verfolgen: 

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Der Stream für das erste Wochenende ist ab 11. April ab 1 Uhr morgens live verfügbar. 

Konzert Justin Bieber Bühne YouTube
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