Cher und Giovanni Zarrella veröffentlichen Weihnachtslied

Mit dabei ist Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (46). Für ihn sei es eine große Ehre, mit der 78-jährigen Pop-Ikone zusammenzuarbeiten, sagte der in Deutschland geborene und tätige Italiener.

"Es freut mich sehr, in meiner musikalischen Karriere erleben zu dürfen, diesen Song, der inzwischen ein echter Welthit geworden ist, nun noch einmal gemeinsam mit ihr in meiner Heimatsprache zu veröffentlichen", so das ehemalige Mitglied von Bro'Sis.