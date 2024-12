Trotz der angespannten Atmosphäre im Film haben aufmerksame Zuschauer eine erhebliche Unstimmigkeit in der Handlung entdeckt, die online für Furore sorgt. In einer Szene sieht man eine Frau, die mit ihrem Baby durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen geht. Das Baby, das einen Rentier-Pullover trägt, hat in der ersten Aufnahme eine volle Haarpracht. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch nur wenige Momente später taucht dasselbe Baby in einer anderen Szene wieder auf – diesmal jedoch völlig kahl.