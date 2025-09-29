Bräutigam bricht während Hochzeitstanz vor Kindern zusammen – tot
Ein Video, das derzeit im Netz kursiert, zeigt, wie ein Bräutigam während seines Hochzeitstanzes plötzlich vor den Augen der Gäste – darunter zahlreiche Familienmitglieder und Kinder – zusammenbricht und reglos am Boden liegen bleibt.
Bräutigam starb während Hochzeitstanz
Ashraf Abu Hakam und seine Frau führten am 25. September bei ihrer Trauung in Assuan, Ägypten, den traditionellen Saidi-Tanz auf, bei dem ein Stock rhythmisch geschwungen wird. Während seiner Performance brach der Mann ohne Vorwarnung zusammen und fiel rückwärts auf die Tanzfläche.
Wie Daily Mail berichtet, eilten die schockierten Hochzeitsgäste sofort herbei. Statt Musik und fröhlichen Stimmen herrschten Chaos und Schreie.
Laut Gulf News erlitt der Bräutigam einen Herzinfarkt. Sämtliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch am Ort des Geschehens.
Der Tod von Ashraf Abu Hakam im Rahmen seiner Hochzeit ereignete sich nur wenige Tage nachdem die bosnische Influencerin Adna Rovčanin-Omerbegović Mitte September kurz nach ihrer Vermählung zusammenbrach und ins Krankengaus eingeliefert wurde. Die erst 26-Jährige verstarb nur zwei Tage nach ihrer Hochzeit.
