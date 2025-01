Die Fluggesellschaft möchte auf Fingerabdrücke, Gesichts- und Iris-Scans setzen, während die Buchung komplett über eine App erfolgen soll. Die 2022 gegründete Fluglinie Riyadh Air hat bereits von Anfang an ein digitales Buchungssystem entwickelt, das ausschließlich für Smartphones optimiert wurde. Douglas betont, dass das System Ähnlichkeiten mit Plattformen wie Uber und Amazon aufweist.

Was sind die Vorteile?

Das digitale System bringt laut Riyadh Air viele Vorteile für die Kunden mit sich. Wie etwa:

schnellere Änderungen an Reservierungen

mehrere Buchungen gleichzeitig

eine benutzerfreundlichere Verwaltung

einfache Gruppenbuchungen

und automatische Kostenaufteilung

Douglas zieht hier Parallelen zu Banking- oder Shopping-Apps, die in den letzten Jahren enorm an Komfort gewonnen haben. Er ist überzeugt, dass sich auch die Luftfahrtbranche in eine ähnliche Richtung entwickeln wird.