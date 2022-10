Flugreise: Airline belohnt jene Passagiere, die den Mittelsitz buchen

Flugreisende teilen sich in zwei Kategorien: Jene, die unbedingt den Fensterplatz haben wollen, um die Aussicht zu genießen oder sich für ein Nickerchen besser anlehnen zu können. Und jene, die lieber den Gangplatz nehmen, um ohne menschliche Hindernisse schnell zum WC gelangen zu können. Der mittlere Sitz wird erst genommen, wenn es keine andere Option mehr gibt.

Wer in der Mitte sitzt bekommt Kreuzfahrt geschenkt

Laut einer Umfrage der Airline Virgin Australia würde nur ein Prozent der Reisenden freiwillig den Mittelsitz buchen. Um den unliebsamen Platz besser an den Mann und an die Frau zu bekommen, hat das Unternehmen nun als clevere PR-Maßnahme eine Middle Seat Lottery ins Leben gerufen. Jene, die bereit sind, auf dem mittleren Platz zu sitzen, sind in den kommenden sechs Monaten automatisch Teil der wöchentlichen Auslosung.

Preise im Gesamtwert von 230.000 Australischen Dollar (ca. 148.000 Euro) werden vergeben: Eine Kneipentour mit dem Hubschrauber, Flüge und Eintrittskarten für die Auswärtsspiele eines Lieblingsteams der Australian Football League im Jahr 2023, ein VIP-Paket für das AFL Grand Final (den Super Bowl des Australian Rules Football), ein Abenteuerpaket mit Hotel, Flügen und einer Reihe von adrenalingeladenen Aktivitäten, darunter Bungy Jumping, Riesenschaukeln, River Rafting und Tubing.

Als einer der ersten Gewinne winkt eine Karibik-Kreuzfahrt für zwei Personen inklusive Hin- und Rückflug für sechs Nächte.