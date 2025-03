Job-Anwärter flüchtet nach heikler Frage in Bewerbungsgespräch

In der Regel starten die meisten Vorstellungsgespräche mit ähnlichen Fragen, darunter Klassiker wie "Was sind Ihre Stärken und Schwächen?" oder "Warum sollten wir gerade Sie einstellen?"

Was aber, wenn der Arbeitgeber gleich in medias res geht und die wahre Firmenkultur zum Vorschein bringt? Ein Bewerber war bereits von der ersten Frage während eines Bewerbungsgesprächs dermaßen abgeschreckt , dass er fluchtartig das Büro verlassen hat.

Daraufhin erklärte der Personalchef: "Nun, wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie so lange bleiben, wie es nötig ist , um die Arbeit zu erledigen. Jeder hier ist mit Leidenschaft bei der Arbeit, und wir erfassen keine Überstunden.“

Bewerber zweifelte seine Entscheidung an

Bei dem Bewerber klingelten offenbar sämtliche Alarmglocken, denn er stand auf, merkte noch an "Danke für Ihre Zeit, aber das ist nicht das Richtige für mich" und hat fluchtartig das Büro verlassen.

Kurz danach war er sich seiner Entscheidung aber nicht mehr ganz so sicher und wandte sich an die Reddit-Community: "Jetzt zweifle ich an mir selbst. Hätte ich bleiben sollen, um wenigstens mehr über die Stelle zu erfahren? Oder war es richtig, einfach zu gehen?"