Moderne Brettspiele kombinieren künstlerisches Design, innovative Spielmechaniken und mitreißende Geschichten, um aus einem gewöhnlichen Spieleabend ein besonderes Erlebnis zu machen. Ob eingefleischter Strategiefan oder Gelegenheitsspieler auf der Suche nach einem neuen Spiel für Familie und Freunde – die Vielfalt an Brettspielen hält für jeden Geschmack etwas bereit.

Das kooperative Brettspiel für zwei Spieler wurde zum Spiel des Jahres 2024 gewählt. Die Spieler schlüpfen in die Rollen des Piloten oder Co-Piloten und versuchen gemeinsam, ein Flugzeug sicher zu landen. Dabei muss jede Aktion gut koordiniert werden. Die Zusammenarbeit unter Zeitdruck ist ebenfalls wichtig – und das alles, ohne miteinander zu sprechen. Verschiedene Flughäfen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sorgen für Abwechslung und steigende Herausforderungen. "Das Zweierspiel birgt einen spannenden und packenden Ablauf, bei dem kein Flug wie der andere ist", so das Fazit von spieletest.at.

Zug um Zug

Das Brettspiel für die ganze Familie: "Zug um Zug" hat die Spielewelt im Sturm erobert. Jeder Spieler verfolgt eine heimliche Strategie, um die eigenen Zugstrecken so schnell wie möglich fertig zu stellen und Punkte zu sammeln. Wie Games Radar hervorhebt, ist das Brettspiel entspannt und familienfreundlich – eine die Art von Spiel, die Menschen zusammenbringt. Mit seiner vertrauten Kartensammelmechanik, die an klassische Kartenspiele erinnert, begeben sich die Spieler auf ein landesweites Eisenbahnabenteuer. Mittlerweile gibt es verschiedene Versionen des Spiels: So können etwa die USA oder auch Europa "bereist" werden.

Das Portal IGN (Imagine Games Network) betont, dass die Erfolgsgeschichte von "Zug um Zug" darin liegt, sich einen Namen als Mainstream-Spieler gemacht und gleichzeitig die strategische Tiefe beibehalten zu haben.