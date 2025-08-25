Seit über zwölf Tagen sitzt die erfahrene Bergsteigerin Natalia Nagovitsyna auf dem 7.439 Meter hohen Jengish Chokusu, dem höchsten Berg Kirgistans, fest und kämpft ums Überleben. Mit jeder Stunde schwinden die Chancen – die 47-Jährige hat sich beim Abstieg ein Bein gebrochen und ist extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Rettungsversuche, die bereits ein Menschenleben forderten, mussten vorerst eingestellt werden.

Erster Rettungsversuch gescheitert Am 12. August bestieg die Russin den sogenannten "Siegesgipfel". Beim Abstieg stürzte sie jedoch und zog sich einen Beinbruch zu. Dadurch war sie gezwungen, knapp unterhalb des Gipfels bei eiskalten Temperaturen in einem Zelt auszuharren und auf Hilfe zu warten. Einem Rettungsteam gelang es, Nagovitsyna einen Tag später ausfindig zu machen und sie mit Nahrungsmitteln sowie lebenswichtigen Hilfsgütern wie einem Schlafsack zu versorgen. Eine Evakuierung war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen jedoch nicht möglich.

Bergsteiger bei Rettungsaktion in Höhle verstorben Wie die italienische Tageszeitung Il Post berichtet, war auch der Italiener Luca Sinigaglia an der Rettungsaktion beteiligt. Während des Abstiegs verschlechterte sich das Wetter und der Alpinist musste aufgrund eines Schneesturms in circa 6.900 Metern Höhe abbrechen, wo er am 15. August einer Erklärung des italienischen Außenministeriums zufolge in einer kleinen Eishöhle an einem Hirnödem, das durch die Unterkühlung verstärkt wurde, verstarb. Sein Leichnam konnte noch nicht geborgen werden.

Schlechte Wetterbedingungen machen Rettung unmöglich Kurz darauf wurden weitere Rettungsaktionen eingeleitet, bei denen auch Militärhubschrauber zum Einsatz kamen. Das kirgisische Verteidigungsministerium erklärte gegenüber Times of Central Asia, dass der Hubschrauber in großer Höhe notlanden musste. Einige der Besatzungsmitglieder erlitten bei der harten Landung Verletzungen. Am 19. August wurde die 47-Jährige zuletzt von einer Überwachungsdrohne in der Nähe des Gipfels gesichtet. Aufgrund starken Schneefalls und der sich drastisch verschlechterter Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad musste die Suche am Wochenende vorerst eingestellt werden.