Durch Drohne entdeckt: Wanderer 2 Tage hinter Wasserfall gefangen

Ein erfahrener Wanderer saß rund zwei Tage hinter einem Wasserfall im Sequoia-Nationalpark (Kalifornien) fest. Mithilfe einer Drohne gelang es einem Rettungsteam, den vermissten 46-Jährigen hinter den stürzenden Wassermassen ausfindig zu machen. Ein Video zeigt die eindrucksvolle Bergungsaktion.

Ryan Wardell (46) aus Long Beach war gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden im Sequoia National Forest zu einer Wanderung aufgebrochen. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtensenders abc7 News entschieden sich seine Begleiter an einem gewissen Punkt zur Umkehr, Wardell jedoch wollte weiterziehen und die Seven-Teacups-Wasserfälle erkunden.

Wanderer war hinter Wasserfall gefangen Doch beim Abseilen kam es zu einem Zwischenfall: Der 46-Jährige geriet in die starke Strömung und wurde von den Wassermassen hinter den Wasserfall gedrückt. Verletzt saß er rund zwei Tage in einer Höhle fest, berichtet NBC News.

Drohne entdeckte Mann in Höhle hinter Wassermassen Als Wardwell nicht nach Hause zurückkehrte, verständigte seine Familie die Behörden. Fieberhaft wurde nach dem Vermissten gesucht, eine Drohne konnte den Mann schließlich hinter dem Wasserfall orten. Per Helikopter wurde der US-Amerikaner schließlich gerettet. "Ich musste vorsichtig sein, ihn nicht durch den Wasserfall zu ziehen, damit er nicht nass wurde und dann ausrutschen könnte", berichtet Mike Crain, Flugoffizier und Rettungssanitäter der California Highway Patrol, gegenüber abc7 News. Man müsse die Berge respektieren, da sie nicht nur wunderschön, sondern auch sehr gefährlich sein können, so Crain.

Suchtruppen bezeichnen den Vorfall als "erstaunliche Überlebensgeschichte". Der Mann wurden wegen leichter Verletzungen und Dehydrierung ärztlich versorgt.