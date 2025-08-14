Mutter (49) stürzt vor Augen der Kinder in Wasserfall - tot

Eine Touristin aus dem Landkreis Speyer ist beim Wandern mit ihrer Familie in den Alpen einen Wasserfall hinabgestürzt und gestorben. Starke Strömung: Ehepaar stürzte über Wasserfall in die Tiefe Die 49-Jährige befand sich zum Baden in einem Wasserbecken des Flusses Partnach bei Garmisch-Partenkirchen und konnte sich nicht mehr über Wasser halten, wie die Polizei mitteilte. Ihr 48 Jahre alter Ehemann sowie ein Bergführer eilten demnach zu Hilfe.

Zuerst hatte die Passauer Neue Presse über das Unglück berichtet. Wegen der starken Strömung konnte sich das Ehepaar laut Polizei nicht mehr festhalten und stürzte über einen Wasserfall in die Tiefe. Die Kinder des Paares mussten den Unfall mit ansehen Im Wasser der Partnach blieben beide schwer verletzt liegen. Bei völliger Dunkelheit versorgte die gerufene Bergwacht demnach die Verletzten, ehe sie per Hubschrauber in Krankenhäuser kamen.