"Massenanfall von Verletzten": Kinder-Zeltlager abgebrochen

Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen
Ein Kinder-Zeltlager in Hückelhoven musste wegen Dehydrierung dutzender Kinder abgebrochen werden. Die Rettung rief einen "Massenanfall von Verletzten" aus.
14.08.25, 13:09
Mehr als ein Dutzend Kinder haben im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze wegen Dehydrierung ein Zeltlager abbrechen müssen. 

"Massenanfall von Verletzten" ausgerufen

Betreuer alarmierten den Rettungsdienst, wie ein Sprecher der Feuerwehr im Ort Hückelhoven sagte.

Zunächst seien zwei bis drei Betroffene mit Kreislaufproblemen gemeldet worden - die Zahl habe dann aber immer weiter zugenommen. Daher sei ein "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen worden, so der Sprecher.

14 Kinder mussten in ein Bürgerhaus gebracht werden

Der Rettungsdienst untersuchte den Angaben zufolge schließlich 63 Kinder und Jugendliche. Bei den meisten habe der Ratschlag ausgereicht, etwas zu trinken.

Bei 14 Kindern und Jugendlichen wurde aber eine derartige Dehydrierung festgestellt, dass man sie in ein Bürgerhaus brachte, um sie in einem kühlen und schattigen Raum mit Flüssigkeit zu versorgen. 

Der Notarzt habe entschieden, dass sie nicht mehr zurück in das Zeltlager gehen sollten. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt.

Bei einem weiteren Kind seien die Vitalwerte "so grenzwertig" gewesen, dass man sich entschieden habe, es in eine Kinderklinik zu bringen, um es durchchecken zu lassen.

Flüssigkeitsmangel im Körper

Dehydrierung bezeichnet einen Flüssigkeitsmangel im Körper, der entsteht, wenn der Körper mehr Flüssigkeit verliert, als er aufnimmt. Dies kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen. Bei Hitzewellen ist die Gefahr besonders groß, da der Körper verstärkt schwitzt.

(Agenturen, pres)  | 

