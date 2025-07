Ein 76-Jähriger ist in Großbritannien unter dem Verdacht festgenommen worden, Kinder in einem Ferienlager vergiftet zu haben.

Wie die Polizei von Leicestershire am Donnerstag mitteilte, war der Rettungsdienst am Montag in das Ferienlager im Dorf Stathern gerufen worden, nachdem mehrere Teilnehmer über Unwohlsein geklagt hätten. Alle Kinder in dem Camp wurden untersucht, acht von ihnen kamen ins Krankenhaus.