Vorschulhelferin soll Kinder zwischen 3 und 4 Jahren missbraucht haben

Wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen und sexueller Übergriffe auf neun Kleinkinder im Alter von drei bis vier Jahren ist eine Vorschulhelferin in Frankreich festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, war die 59-Jährige seit Oktober in der Vorschule des Dorfes Vic-la-Gardiole nahe Montpellier am Mittelmeer angestellt.