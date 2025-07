Frau in NÖ betäubt und vergewaltigt: Partner angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat gegen einen 42-jährigen Mann Anklage erhoben, der im Jahr 2014 seine Lebensgefährtin in einer niederösterreichischen Ortschaft im Bezirk Bruck an der Leitha heimlich mit Schlafmitteln betäubt und dann vergewaltigt haben soll. Von den Missbrauchshandlungen berichtete er laut Anklage eingehend einem Deutschen in Wort und Bild, der in Niedersachsen über 15 Jahre hinweg seine Ehefrau immer wieder sediert und vergewaltigt hatte.