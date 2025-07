73-Jähriger soll 13-Jährige missbraucht und geschwängert haben

13-Jähriges Mädchen aus der Ukraine mutmaßlich missbraucht

Der Angeklagte hatte das Opfer in der Ukraine kennengelernt und soll die Familie des Mädchens - eine Mutter mit drei Töchtern - im Sommer 2022 auch bei der Flucht nach Österreich unterstützt haben. In einer von ihm organisierten Unterkunft im Weinviertel lebte der 73-Jährige fortan in unmittelbarer Nähe zu den Geflüchteten. "Eigentlich eine sehr schöne Geschichte bis jetzt, dass Sie sie rausgeholt und ihnen geholfen haben", sagte der vorsitzende Richter.

Die Wende folgte laut Anklage jedoch rasch. Anfang 2024 soll die damals 13-Jährige auf Annäherungsversuche des Mannes eingegangen sein, führte Staatsanwältin Gudrun Bischof aus. Das Mädchen habe sich auch einverstanden gezeigt, "wie ein Liebespaar zusammenzuleben". Nahezu täglich kam es in der Folge zu sexuellen Handlungen, so der Vorwurf.