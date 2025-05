Missbrauch in Pfarre Schwechat: Kirche zahlt bis zu 25.000 Euro

Der Priester habe "das Vertrauen vieler Menschen missbraucht, sich über viele Jahre hinweg sexuellem Missbrauch gegenüber minderjährigen Schutzbefohlenen schuldig gemacht und dadurch Menschen zutiefst verletzt", hieß es in einem Schreiben der Erzdiözese Wien nach Bekanntwerden der Vorwürfe.

In den vergangenen Wochen meldeten sich daraufhin mehr als ein Dutzend Personen in der Ombudsstelle der Erzdiözese Wien zu Vorfällen in der Pfarre Schwechat. Ihre Anliegen waren ganz unterschiedlich, sagte Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien. Laut Schätzung der Pfarre waren darunter rund 10 Opfer, die Gespräche mit den Betroffenen laufen noch. Ob es darüber hinaus noch weitere Betroffene gebe, sei zumindest innerhalb der Kirche nicht bekannt, heißt es.

"Strafrechtlich relevante Verbrechen"

"Manche waren selber betroffen, andere haben von Vorfällen aus der Vergangenheit berichtet. Wenn der ehemalige Pfarrer sich zum Beispiel ein Zimmer mit einem minderjährigen Mädchen geteilt hat", erklärte Prüller weiter. Die Vorwürfe reichen von längeren Umarmungen bis zu "Übergriffen, die wirklich Verbrechen darstellen, die heute auch strafrechtlich relevant wären", so der Sprecher weiter.