Menschen stürzten aus Korb: Heißluftballon-Unfall fordert einen Toten

Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon im Norden der Niederlande ist ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, davon drei schwer, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden der Provinz Friesland im niederländischen Radio. Der Heißluftballon war am späten Abend bei der Landung beim Dorf De Hoeve verunglückt. An Bord waren den Angaben zufolge 34 Menschen, darunter der Pilot und der Co-Pilot. Die Luftfahrtpolizei leitete eine Untersuchung ein.

Heißluftballon-Unfall: Korb prallte mehrmals auf den Boden Der Heißluftballon wollte nach Informationen der Behörden am späten Abend auf einer Weide bei dem Dorf landen, als er plötzlich von einer Windböe ergriffen wurde. Augenzeugen berichteten im Radio, dass der Korb mehrfach auf den Boden geprallt und mehrere Meter über den Boden geschleift worden sei.