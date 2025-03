Nun kündigte der Privatsender freudige Neuigkeiten für Fans der Show an. Moderatorin Inka Bause (56) wird einigen Bauern und Bäuerinnen einen Besuch abstatten und nachhaken, was sich für die ehemaligen Teilnehmenden geändert hat.

Nach der Jubiläumsstaffel, die Ende des vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde, ist Staffel 21 bereits in Planung. Zuschauende müssen sich noch ein wenig gedulden, doch für Ostermontag, den 21. April um 19:05 Uhr , hat RTL die Sonderausgabe "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" angekündigt. Für die Spezialfolge werden nicht nur Kandidaten und Kandidatinnen aus Deutschland besucht, sondern auch Zuschauerlieblinge von "Bauer sucht Frau International".

Welche Paare sind noch zusammen?

Die Frage, die Fans am meisten unter den Nägeln brennt: Bei wem hat sich das zarte Pflänzchen der Liebe weiterentwickelt? Die Moderatorin fühlt den Bauern und Bäuerinnen auf den Zahn. Welche ehemaligen Teilnehmenden in Summe besucht werden, wird erst am 21. April verraten, doch vorab enthüllte RTL bereits ein paar Details.