Im "Bauer sucht Frau"-Finale kochen die Emotionen hoch: Die Pärchen sind nicht nur Hals über Kopf verliebt, sondern zeigen sich auch von ihrer verletzlichen Seite. So auch Kandidatin Bianca, die mit Bauer Christian ihr Liebesglück gefunden hat – sie spricht ihm einen besonderen Dank aus.

Gleich nach der ersten Hofwoche ereilte die Liebessuchende ein tragischer Schicksalsschlag. Am 7. September 2024 verstarb ihr Sohn bei einem Autounfall. Das Showfinale möchte Bianca nun nutzen, um sich bei Christian, der ihre Stütze in dieser schwierigen Zeit war, zu bedanken.

Emotionales Gedicht von Bianca Bei dem Abschlussfest in Obertauern trägt Bianca ein emotionales Gedicht vor. "Es sind sechs Seiten", scherzt die Kandidatin noch bevor sie anfängt, die Zeilen vorzulesen. "Es war plötzlich alles wie im Märchen und plötzlich sind wir ein Pärchen", sagt die Kandidatin und schaut immer wieder verliebt zu Bauer Christian. Doch dann kämpft Bianca mit den Tränen und erzählt in einem Reim weiter, dass ein Autounfall ihr ihren Sohn Maxi "genommen" hat. Sie glaubte, dass ihr Herz für immer frieren würde, doch der Landwirt hielt es für sie warm. "Danke, mein Schatz. Für deine Liebe in dieser schweren Zeit", sagt sie abschließend und küsst ihren Partner mit Tränen in den Augen.

Auch die anderen Bauern und Kandidatinnen zeigen sich berührt und kämpfen mit den Tränen. "Es wird nie wieder so sein, wie es vorher war und es wird ein Schmerz in ihr sein", sagt Christian. "Ich werde immer an ihrer Seite stehen und wir werden positiv in eine Zukunft starten."

Liebesbeweis von Bauer Christian Auch Landwirt Christian möchte Bianca seine Liebe schwören und hat eine besondere Überraschung für sie. "Ich lieb dich über alles, es gab nie einen Zweifel", erklärt der Kandidat. "Du hast mal gesagt, du wirst den heiraten, der mit dir nach Singapur fliegt. Und jetzt schau mal (...) Schatz, wir werden nächstes Jahr nach Singapur fliegen", kündigt der Bauer seine Überraschung an. Ob bald eine Hochzeit bei den beiden ansteht? "Wir fliegen mal", lacht Bianca in die Kamera, die sich überglücklich an Christians Seite zeigt.