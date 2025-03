In New York ereignete sich während eines Basketballmeisterschaftspiels ein Vorfall, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. Der 81-jährige Coach Jim Zullo zog eine seiner Spielerinnen, Hailey Monroe, an den Haaren, um sie zu tadeln. Eine Aufnahme davon, die aus dem Online-Stream des Spiels stammt, verbreitet sich auf Instagram und TikTok wie ein Lauffeuer.