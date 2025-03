Touristen, die sich derzeit auf der indonesischen Insel Bali aufhalten, dürfen ihr Hotel oder Resort am Samstag, dem 29. März 2025 nicht verlassen. Das Licht bleibt aus, es wird gar nicht bis möglichst wenig gesprochen und auf die Nutzung elektrische Geräte sollte verzichtet werden. Sämtliche Geschäfte haben geschlossen und auch am Flughafen wird der Betrieb für einen Tag eingestellt.

So viel zahlen "White Lotus"-Fans aktuell für Nacht in Serien-Hotel

In diesem Jahr beginnt das Ereignis am 28. März mit den abendlichen Ogoh-ogoh-Paraden. Hierbei werden riesige furchteinflößende Figuren durch die Straßen getragen und später verbrannt, um böse Geister zu vertreiben. Am Samstag, dem 29. März, beginnt um 5:59 Uhr die Zeit der völligen Stille. Die Ruhephase endet am 30. März in den Morgenstunden.