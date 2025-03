So viel zahlen "White Lotus"-Fans aktuell für Nacht in Serien-Hotel

Die TV-Serie "The White Lotus" fasziniert nicht nur mit ihrer Handlung, sondern auch mit ihren luxuriösen Drehorten. Seit bekannt wurde, dass die dritte Staffel in Thailand spielt, strömen tausende Fans an die Originaldrehorte, um selbst in die mysteriöse Welt einzutauchen. Dieses außergewöhnliche Erlebnis hat jedoch seinen Preis. So viel zahlen Serienjunkies derzeit für eine Nacht.

Steigende Hotelpreise und begehrte Suiten Die Nachfrage nach Unterkünften an den Drehorten der Serie ist explodiert. In Thailand verzeichnen Hotels wie das Four Seasons Resort auf Koh Samui als Hauptschauplatz der Serie und das Mandarin Oriental in Bangkok als Nebenschauplatz momentan Preissteigerungen von bis zu 40 Prozent. Fans sind bereit, über 10.000 Euro für eben jene Suiten zu zahlen, die am häufigsten in den Szenen zu sehen sind. Auf Booking ist die "Villa Residence mit eigenem Pool" im Mai derzeit für 10.397 Euro pro Nacht inklusive Frühstück verfügbar. Noch vor einem Jahr kostete die Suite im Vergleich dazu zwischen 4.000 bis 5.000 Euro pro Nacht.

Zuschauerin berichtet über Erfahrung Ein "White Lotus"-Zuseherin berichtete gegenüber Kurier über ihren Aufenthalt in der berühmten Suite: "Es war, als wäre ich direkt in die Serie eingetaucht. Der Blick auf das türkisfarbene Meer und der erstklassige Service – alles fühlte sich surreal an. Ich habe mich gefühlt wie ein Charakter in The White Lotus, nur ohne das ganze Drama!" Auf die Frage, ob die Suiten wirklich genauso wie in der Serie aussehen, entgegnete sie: "Ganz so strahlend ist es zwar nicht, aber das Design gibt schon einiges her".

KI sorgt für Glow Up Und es stimmt: Für die Produktion der Serie wurde laut Filmdienst Künstliche Intelligenz eingesetzt – allerdings nicht zur Generierung von Szenen, sondern vor allem für die Postproduktion und Marketingstrategien. KI-gestützte Algorithmen halfen dabei, ideale Farbkorrekturen und visuelle Effekte zu optimieren, um den luxuriösen Look der Serie noch eindrucksvoller zu gestalten. Zudem kamen KI-Tools bei der Analyse von Zuschauertrends zum Einsatz, um gezielt Marketingkampagnen zu gestalten und die touristische Wirkung der Serie zu maximieren.

Die größten Probleme dieses Phänomens sind Der plötzliche Massentourismus führt zu überfüllten Stränden, steigenden Preisen und einer Belastung der lokalen Infrastruktur. Übertourismus und Umweltbelastung

Drehorte erleben oft einen plötzlichen Anstieg an Besuchern, was zu Überfüllung, gestiegenen Lebenshaltungskosten für Einheimische und Umweltschäden führt. In Maui und Sizilien gab es nach den ersten Staffeln von "The White Lotus" Berichte über überlastete Strände und ökologische Probleme. Preissteigerungen und Verdrängung

Luxushotels profitieren von dem Hype, doch für lokale Bewohner wird es schwieriger, sich Unterkünfte oder Restaurants leisten zu können. Auch kleinere, familiengeführte Betriebe geraten unter Druck, da große Hotelketten profitieren. Authentizitätsverlust der Reiseziele

Wenn Drehorte zu Touristen-Hotspots werden, verändert sich oft die Atmosphäre. Anstatt das ursprüngliche Flair einer Destination zu genießen, besuchen Fans eher inszenierte "Serien-Erlebnisse", was den Charakter des Ortes verändern kann. Kurzfristige Trends ohne langfristige Planung

Viele Orte erleben nach dem Hype einen drastischen Rückgang der Besucherzahlen, sobald die nächste Trendserie erscheint. Das kann wirtschaftlich problematisch sein, wenn Hotels und lokale Anbieter sich zu stark auf einen kurzfristigen Boom verlassen.