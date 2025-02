"The White Lotus" in Thailand: Neid, Missgunst und Massagen

Wenn das Luxusresort White Lotus seine Pforten öffnet, ist das Drama vorprogrammiert. Am Montag (17. Februar, Sky) kehrt die gefeierte Gesellschaftssatire mit einer dritten Staffel zurück und lädt zur vergnüglichen zwischenmenschlichen Eskalationsschau. Nach Hawaii und Sizilien in den Staffeln 1 und 2 geht es dieses Mal nach Thailand, wo eine Gruppe reicher US-Amerikaner für einen wahrlich unvergesslichen Urlaub eincheckt. Vermutlich werden ihnen aber weniger die Yoga-Einheiten und Entspannungsmassagen in Erinnerung bleiben – denn wie immer bei „The White Lotus“ gibt es am Ende eine Leiche.