"White Lotus"-Star: "Da kommen die schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein"

„Ich lebe in Los Angeles und sehe dort sehr viel performative Spiritualität. Es geht dabei nicht wirklich um die Erfahrung, sondern darum, jemandem davon berichten zu können und sich moralisch überlegen zu fühlen.“ In der neuen Staffel werde den Gästen durch die Handyregelung aber genau diese Möglichkeit genommen. Ohne Social Media und die Kontrolle über das eigene Narrativ zähle plötzlich das reale Handeln: „Sie müssen sich miteinander beschäftigen und das bringt ihre schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein.“

Wie in Staffel 1 habe sie erneut mit Serienschöpfer White an ihrer Figur gearbeitet, erzählt Rothwell. „Das war auch eines der Dinge, für die ich Mike White in Interviews immer gelobt habe – in der Hoffnung, dass andere Autoren und Regisseure auch erkennen, welchen Mehrwert es hat, verschiedene Perspektiven einzuholen“, so die 44-Jährige. „Er ist nun mal keine schwarze Frau, aber es ist wichtig, dass das, was wir in der Serie zeigen, authentisch ist.“ So sei eine Urlaubserfahrung von Rothwell, von der sie White erzählt hatte, in der Serie gelandet: Beim Dinner entdeckt Belinda ein schwarzes Pärchen unter den mehrheitlich weißen Gästen und freut sich, dass das Duo nicht zum Personal gehört. „Das ist eine meiner liebsten Szenen, weil sie so real ist.“