Offene Stellen am Flughafen: Die Vienna Airport Technik (VAT) sucht Mitarbeiter. Offene Stellen gibt es aktuell in der Kfz-, Gebäude-, Metall- und Elektrotechnik. Auch Lehrlinge in den Berufen Elektro-, Kfz- und Nutzfahrzeug-, Metall- und Blech- sowie Sanitär- und Heizungstechnik werden noch gesucht.

Infos hier.

Lehrlings-Speeddating: Um Wiener Lehrbetriebe sowie künftige Lehrlinge an einen Tisch zu bekommen, veranstaltet die WK Wien noch bis Donnerstag ihr großes

Lehrlings-Speeddating im Haus der Wiener Wirtschaft (1020 Wien).

Infos hier.