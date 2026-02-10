Bei der NFL Super Bowl Halftime-Show durfte dieses Jahr Musiker Bad Bunny mit einer emotionalen Performance für Unterhaltung sorgen. Neben dem heiß ersehnten Football-Match zählt die musikalische Showeinlage zu den größten Ereignissen in den USA. Die Bühne teilte sich der 31-Jährige unter anderem mit Lady Gaga und Ricky Martin.

Das Netz ist seitdem im absoluten Latino-Fieber: Immer mehr User und Userinnen posten Memes, die zeigen, dass sie die Halbzeitshow unter anderem zum Spanischlernen inspiriert hat.

Wer hat den Super Bowl gewonnen? Wer hat eigentlich am Sonntag den Super Bowl gewonnen? Mit einem satten 29:13 haben sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durchgesetzt und sich den Titel geholt.

Doch der eigentliche Sieger des Super Bowls ist laut des Internets definitiv der 31-jährige Bad Bunny (bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio), der mehr als 70.000 Menschen im Levi's Stadium einheizte. Auch Tage später kann sich Social Media von dem Auftritt des gebürtigen Puerto Ricaners nicht "erholen".

Doch wie ein Posting der Sprachen-Lernplattform Duolingo zeigt, hat die Performance des Sängers nicht nur dazu beigetragen, dass das Tanzbein vor dem Fernseher geschwungen, sondern auch mehr Spanisch gelernt wird. "Duolingo verzeichnete gestern Abend einen Anstieg der Spanischlernenden um 35 Prozent. Fühlt sich so ein One-Night-Stand an?", postete das Unternehmen auf dem offiziellen X-Account am Montag.

Lady Gaga wird zur Latina Auch der Auftritt von Lady Gaga, die eine lateinamerikanische Neuinterpretation des Liedes "Die with a Smile" performte, sorgte für zahlreiche Memes. So wurde sie im Netz liebevoll in "Lady Guadalupe Hernandez Gagita" unbenannt. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Lady Gaga als Symbolbild für "die eine Freundin, die in Barcelona studiert hat" wurde.

Bad Bunny und die amerikanischen Länder Gegen Ende seiner Performance vermittelte Bad Bunny eine kraftvolle Botschaft, indem er fast alle Länder Nord-, Mittel- und Südamerikas sowie der Karibik aufzählte, während er von Fahnenträgern begleitet wurde. Er begann diesen Teil mit den Worten "God Bless America" ("Gott segne Amerika") und hob damit den gesamten Kontinent hervor.

Einige User und Userinnen zeigten sich überaus emotional nach Ocasios Darbietung, wie ein X-Posting von user @nickysd1ary zeigt: "Als Bad Bunny anfing, alle Länder Lateinamerikas aufzuzählen und Haiti nicht ausließ…"