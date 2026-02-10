Nach Super Bowl: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge

Latin-Superstar Bad Bunny hat sämtliche Beiträge auf seinem Instagram-Profil gelöscht und damit für Verwunderung und Spekulationen gesorgt.

Der puerto-ricanische Künstler, der mehr als 53 Millionen Follower auf der Plattform verzeichnet, hatte am Sonntag in der Super-Bowl-Halbzeitpause eine spektakuläre Show im Stadion von Santa Clara in Kalifornien abgeliefert. Einen Tag später waren alle seine Instagram-Posts ohne Angabe von Gründen verschwunden. Auf seinen TikTok- und X-Profilen waren weiterhin Beiträge sichtbar, wenn auch keine aktuellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, auf Instagram zurückzieht. Anfang 2023 hatte er sein Profil vorübergehend auf privat umgestellt, nachdem er angekündigt hatte, eine Pause von der Öffentlichkeit zu nehmen. Erst kurz vor seinem Auftritt auf dem Coachella-Festival im April des Jahres meldete er sich damit zurück, viel mitteilen zu wollen.