Bad Bunny überrascht beim Superbowl mit Outfit von Zara

In der Superbowl-Halbzeit trat der puertoricanische Star und Grammy-Gewinner Bad Bunny auf. Neben seinen politischen Statements, mit denen er US-Präsident Donald Trump verärgerte (hier dazu mehr), sorgte auch sein Outfit für Gesprächsstoff.

Er präsentierte sich wider Erwarten in keinem Designer-Outfit, sondern in einem cremefarbenen, maßgeschneiderten Outfit von Zara - bestehend aus Hemd und Krawatte. Drüber trug er ein sportlich inspiriertes Football-Trikot mit dem Namen Ocasio und der Nummer 64, Chinos-Hosen und Sneakers. "Ocasio 64" soll Berichten zufolge eine Hommage an den Nachnamen seiner Mutter und ihr Geburtsjahr sein.

Dass sich der Sänger für einen spanischen Modehersteller entschied, dürfte kein Zufall gewesen sein: Bei der Halbzeit-Show sang er ausschließlich auf Spanisch.