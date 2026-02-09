Bad Bunny überrascht beim Superbowl mit Outfit von Zara
Warum sich Grammy-Gewinner Bad Bunny nicht für ein Designer-Outfit entschied.
In der Superbowl-Halbzeit trat der puertoricanische Star und Grammy-Gewinner Bad Bunny auf. Neben seinen politischen Statements, mit denen er US-Präsident Donald Trump verärgerte (hier dazu mehr), sorgte auch sein Outfit für Gesprächsstoff.
Er präsentierte sich wider Erwarten in keinem Designer-Outfit, sondern in einem cremefarbenen, maßgeschneiderten Outfit von Zara - bestehend aus Hemd und Krawatte. Drüber trug er ein sportlich inspiriertes Football-Trikot mit dem Namen Ocasio und der Nummer 64, Chinos-Hosen und Sneakers. "Ocasio 64" soll Berichten zufolge eine Hommage an den Nachnamen seiner Mutter und ihr Geburtsjahr sein.
Dass sich der Sänger für einen spanischen Modehersteller entschied, dürfte kein Zufall gewesen sein: Bei der Halbzeit-Show sang er ausschließlich auf Spanisch.
Später wechselte er in ein zweites Outfit von Zara, diesmal in ein maßgeschneidertes Sakko. Dieses kombinierte er mit farblich passenden cremefarbenen Handschuhen und einer 37mm-Royal-Oak-Uhr von Audemars Piguet. Dazu trug er seine eigenen BadBo 1.0 -Sneaker, die in Zusammenarbeit mit Adidas entstanden sind.
Lady Gaga trug ein maßgeschneidertes blaues Plisseekleid mit Rüschen von Luar, einem unabhängigen Designer dominikanischer Abstammung. Das Outfit peppte sie mit einer Brosche in Form einer Flor de Maga (der Nationalblume Puerto Ricos) auf.
