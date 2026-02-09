Liebesgerüchte: Kim Kardashian und Lewis Hamilton gemeinsam beim Super Bowl

Unternehmerin Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton haben gemeinsam den Super Bowl besucht und damit Spekulationen über eine mögliche Beziehung weiter angeheizt. Beide saßen bei dem NFL-Finale in Santa Clara am Sonntagabend (Ortszeit) nebeneinander auf der Tribüne und wurden dabei von Fernsehkameras erfasst.

Zuletzt hatten mehrere internationale Medien über Treffen der US-Amerikanerin und des Briten berichtet und eine angebliche Beziehung ins Spiel gebracht.