Bei der NFL Super Bowl Halftime-Show durfte dieses Jahr Musiker Bad Bunny mit einer emotionalen Performance für Unterhaltung sorgen. Neben dem heißersehnten Football-Match zählt die musikalische Showeinlage zu den größten Ereignissen in den USA. Die Bühne teilte sich der 31-Jährige unter anderem mit Lady Gaga und Ricky Martin.

Diese Stars waren bei der Halbzeitshow zu sehen Während der Auftritts ehrte Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, vor allem sein Heimatland Puerto Rico und verwandelte das Football-Stadion in eine riesige Tanzfläche. Stars wie Sängerinnen Karol G und Cardi B sowie die Schauspielerin Jessica Alba und Hollywood-Star Pedro Pascal waren ebenfalls zu sehen. Sie tanzten auf der Bühne unter dem Dach eines Hauses, das eine Nachbarschaft aus Puerto Rico darstellen sollte. Doch nicht nur die aufwendige Choreografie stand im Mittelpunkt, sondern auch ein Ehepaar, das laut Variety während der Performance ihr Ehegelübde ablegte.

Pärchen heiratet während Super-Bowl-Halbzeitshow Nach den ersten fünf Minuten von Bad Bunnys über 13-minütigem Auftritt, sah man eine Braut und ihren Bräutigam auf dem Spielfeld stehen. Ein Trauredner sagte auf Spanisch: "Kraft meines Amtes erkläre ich euch zu Mann und Frau. Du darfst die Braut nun küssen." Kurz darauf küssten sich die beiden in weiß gekleideten Personen und die Kamera schwenkte zum Auftritt von Lady Gaga, die eine lateinamerikanische Neuinterpretation des Liedes "Die with a Smile" performte, weiter. Zwei Minuten später stimmte Bad Bunny das Lied "BAILE INoLVIDABLE" an und im Hintergrund sah das Publikum, wie das frisch vermählte Ehepaar seinen Hochzeitskuchen anschnitt. Diese Szene diente vor allem als Nachstellung einer puertoricanischen Hochzeitsfeier.