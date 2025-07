Wer kennt es nicht: Das Einsteigen ins Auto an einem Sommertag kann zu einem sehr unangenehmen Erlebnis werden. Nach wenigen Minuten in der Sonne hat sich der Innenraum bereits extrem aufgeheizt. Ein einfacher Fenster-Trick aus den Sozialen Medien soll nun Abhilfe verschaffen.

Auf TikTok und Instagram kursiert seit einigen Tagen ein einfacher Hack, der schnelle Abkühlung noch vor dem Einsteigen ins Auto verspricht. Die angestaute stickige Luft soll so in Sekundenschnelle weichen.

Der Tipp stammt ursprünglich von einer Mathematik-Professorin , welche in einem Instagram-Post auf die "Kühl-Magie" im Detail eingeht. Hannah Fry unterrichtet an der Universität Cambridge und führt den praktischen Trick auf das Phänomen der Fluiddynamik zurück.

"Die Hitze im Auto bleibt, weil Luft nicht automatisch alles durchmischt – manchmal muss man der Physik etwas nachhelfen ", fasst Hannah Fry zusammen. Zudem gibt sie zu, dass die nötigen ruckartigen Bewegungen etwas sonderbar aussehen. "Am besten du führst den Trick aus, wenn niemand in der Nähe ist", witzelt sie. Auch zahlreiche Kommentare machen sich über die Durchführung lustig: "Und die TÜR fällt ebenfalls sofort herunter", scherzt ein User auf TikTok. "Danke für den Tipp, kann meine Autotüre jetzt gar nicht mehr zu machen", erklärt ein anderer.

Über 50 Grad Celsius beim Einsteigen

Wie viel Grad hat es beim Einsteigen an einem Sommertag aber überhaupt? Eine Studie der University of California in San Diego zeigte bereits 2010, wie schnell die Temperaturen in einem geparkten Fahrzeug im Inneren ansteigen können. Innerhalb von nur zehn Minuten kann die Innentemperatur um sieben Grad Celsius steigen, nach einer halben Stunde sind es 16 Grad mehr und nach einer Stunde sogar bis zu 26 Grad. Bei 24 Grad Ausgangslage wären das nach einer Stunde in der Sonne rund 50 Grad Celsius. Die Hitze im Auto ist aber nicht nur unangenehm, sondern kann besonders für Kleinkinder und Tiere zur lebensbedrohlichen Gefahr werden.