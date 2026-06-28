In der heutigen Zeit die wahre Liebe zu finden, ist nicht immer einfach. Während auf vielen Dating-Plattformen einige Fake-Profile herumschwirren, könnte auch das eigene Auto daran schuld sein, dass man nicht vergeben ist. Das zeigt eine Umfrage des US-amerikanischen Marktforschungsinstituts Talker Research. 2.000 ledige US-Amerikaner und Amerikanerinnen wurden im Mai zu ihrem Liebesleben befragt. Das Ergebnis: Der Zustand des Autos eines Dates hat Einfluss darauf, wie kompatibel potenzielle Partner eingeschätzt werden.

Auto als Indikator für „chaotisches“ Privatleben Im heutigen schwierigen Dating-Umfeld achten Singles nicht nur auf Chemie – sie beurteilen auch die Kompatibilität anhand des Zustands des Autos einer Person, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. 73 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie jemand sein Auto pflegt, widerspiegelt, wie gut er oder sie sich um sich selbst kümmert.

67 Prozent gaben an, dass ein unaufgeräumtes Auto ein Hinweis für ein „chaotisches Privatleben“ sei.

Mehr als die Hälfte (65 Prozent) gehen davon aus, dass ein sauberes, gepflegtes Auto darauf hindeutet, dass jemand sein Leben besser „im Griff“ hat.

Das sind die größten Abtörner im Auto Die Befragten gaben auch an, welche Dinge sie während eines Dates im Auto der Person am meisten abgetörnt haben: Müll auf dem Boden (41 Prozent)

anhaltende schlechte Gerüche (37 Prozent)

Essens- oder Getränkereste (37 Prozent)

Zigarettengeruch (32 Prozent)

Krümel auf den Sitzen (30 Prozent)

voller Aschenbecher (30 Prozent) Jeder vierte Single gab zu, dass er oder sie ein Date vorzeitig beendet hat, weil das Auto seines oder ihres Dates unordentlich war. Die Hälfte der Befragten enthüllte, dass sie andere Menschen basierend auf der Pflege ihres Fahrzeugs beurteilen.

Die 11 ekligsten Dinge, die Dates im Auto hatten: benutzte Kondome

tote Katze (in einer Box)

Zigarettenstummel, die den gesamten Boden bedeckten

Kakerlaken

Maden

halb aufgegessener Hamburger unter dem Sitz

40 alte McDonald’s-Tüten

Popel, die auf die Sitze geschmiert wurden

Urin in einer Flasche

Erbrochenes auf dem Boden

schimmelige Gallone Milch auf dem Beifahrersitz

Gen Z nimmt Unordnung nicht so streng 81 Prozent der Befragten gaben an, dass es beim Dating „hart da draußen“ ist. Drei Viertel der Probanden und Probandinnen gaben zu, dass sie weniger Dates hatten, als sie es sich wünschen würden. Das hängt vor allem damit zusammen, weil es schwierig ist, jemanden zu finden, mit dem sie sich verbunden fühlen. Die Untersuchung zeigte auch bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Generationen in Bezug auf Erwartungen beim Dating: Millennials (40 Prozent) waren im Vergleich zu Gen-Z-Teilnehmern und -Teilnehmerinnen (34 Prozent) eher der Meinung, dass das Erscheinungsbild des Autos eines Dates „sehr wichtig“ ist.

ist. Sie waren auch eher bereit, ihr eigenes Fahrzeug vor einem Date zu reinigen (41 Prozent vs. 34 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass Millennials größeren Wert auf Präsentation und sichtbares Engagement legen, während Gen Z möglicherweise etwas nachsichtiger gegenüber Unordnung ist.

Generationen im Überblick Generation Beta: 2025 – 2039

2025 – 2039 Generation Alpha: 2010 – 2024

2010 – 2024 Generation Z: 1995 – 2009

1995 – 2009 Millennials / Generation Y: 1980 – 1994

1980 – 1994 Generation X: 1965 – 1979

1965 – 1979 Babyboomer: 1950 – 1964

1950 – 1964 Silent Generation: 1928 – 1945