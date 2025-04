Diese aufklebbaren Nägel aus Algen können Textnachrichten schicken

Sie verändern die Farbe in der Sonne und können einfache digitale Funktionen wie das Versenden von Textnachrichten übernehmen. Zudem bestehen sie nicht aus Plastik, sondern sind biologisch abbaubar.

Forscherinnen und Forscher der University of Colorado Boulder haben eine neue Form künstlicher Fingernägel entwickelt, die viel mehr können, als nur gut auszusehen: die sogenannten Bio-e-Nails .

Wer an Hightech denkt, der würde wohl eher davon ausgehen, dass dabei viel Elektroschrott und nicht gerade biologisch abbaubare Materialien entstehen. Die Forscherenden wollten genau diese Lücke schließen. Ihr Ziel war es, eine Verbindung aus Ästhetik, Funktionalität und Umweltbewusstsein zu schaffen. Dabei verzichteten sie bewusst auf die Langlebigkeit herkömmlicher Kunstnägel, da die Bio-e-Nails vor allem für kurzzeitige Anlässe wie Partys oder Events gedacht sind – ideal für den nachhaltigen Einweggebrauch .

Weitere Features sind Pigmente, die auf UV-Strahlung reagieren, oder thermochrome Materialien, die bei Temperaturveränderung ihre Farbe wechseln. So wird zugleich auf die schnelllebige Beauty-Industrie reagiert, die mit gefühlt wöchentlich geänderten Farb-Trends Kunden regelrecht überfordert.

Die Forschenden wollten auch herkömmliche Schönheitsideale herausfordern. Statt perfekter Gleichmäßigkeit zeigen die Nägel natürliche Unterschiede in Textur und Konsistenz – und setzen so ein Zeichen für Individualität und nachhaltiges Design. ​Derzeit sind die Kunstnägel noch nicht kommerziell erhältlich, da in Sachen Haltbarkeit und Verformbarkeit noch einige Entwicklungsstufen anstehen.