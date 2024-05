Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle: Wohin mit Elektromüll?

Noch zu viel im Restmüll

Auch wenn sich das Umweltbewusstsein seither gebessert hat, laufen vor allem kleine Elektrogeräte noch immer Gefahr im Restmüll zu „verschwinden“.

EAK-Geschäftsführerin Mag. Elisabeth Giehser: „Leider landen nach wie vor viele Elektrogeräte und Batterien im Restmüll oder verstauben unbenutzt in Schubladen. Deswegen ist es uns so wichtig das Bewusstsein für das umweltgerechte Entsorgen weiter zu schärfen, um wertvolle Ressourcen zu schonen und Rohstoffen eine zweite Chance zu geben. Alte, nicht mehr reparierbare Elektrogeräte und kaputte Batterien können bei einer der rund 2.000 kommunalen Sammelstellen (Mistplätze, Recyclinghöfe, etc.) in Österreich entsorgt werden.“