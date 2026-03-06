Für ein neues MacBook der Marke Apple zahlt man in Österreich je nach Modell im Durchschnitt zwischen 1.100 und 1.800 Euro. Jetzt hat das US-amerikanische Technologieunternehmen das neue MacBook Neo vorgestellt, das mit einem überraschend günstigen Preis vor allem Schüler und Studenten ansprechen soll.

Damit will Apple den Massenmarkt erobern. Doch der vergleichsweise niedrige Preis sorgt bereits für Skepsis und rege Diskussionen in den sozialen Medien.

MacBook Neo für unter 700 Euro: Warum so günstig? Das Basismodell des MacBook Neo startet bei 699 Euro (256 GB Speicher), ist in vier Farben erhältlich (Silber, Rosa, Indigo und Zitrus) und wird ab dem 1. März 2026 ausgeliefert. Apple setzt bei dem preiswerten Einstiegsgerät auf den A18-Pro-Chip, der ursprünglich für iPhones entwickelt wurde und deutlich günstiger in der Produktion ist. Die Vorgänger-MacBooks der letzten fünf Jahre hingegen sind mit den teureren M-Series-Prozessoren ausgestattet. Trotz des günstigeren Preises liefert das MacBook Neo sehr gute Leistung für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Textverarbeitung, Streaming oder Videotelefonie. Um den Verkaufspreis niedrig zu halten, wurden jedoch einige Features eingespart, etwa das beleuchtete Keyboard.

User zeigen sich skeptisch Die Ankündigung des bisher günstigsten Apple-Notebooks sorgt auf Social Media für viel Aufmerksamkeit: Während viele User begeistert reagieren, gibt es auch kritische Stimmen und Skepsis angesichts des niedrigen Preises. Ein Nutzer fragt ungläubig auf X: "Ein MacBook für 500 Dollar? Wie soll das bitte gehen?"

Eine X-Userin vereint in ihrem Kommentar zum MacBook Neo Humor und Skepsis und schreibt: "Ist das nicht einfach nur ein iPad mit einer Tastatur?"

Eine weitere Nutzerin fragt auf X, was wohl viele über den günstigen Preis denken: "Kommt das nicht irgendwem verdächtig vor?"