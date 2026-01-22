Viele iPhone-Nutzer laden ihr Smartphone über Nacht, meist aus Bequemlichkeit, wegen des Weckers oder um in der Früh mit vollem Akku in den Tag zu starten. Häufig liegt das Gerät dabei direkt im Bett, unter dem Kopfkissen oder sogar am Körper. Apple selbst warnt nun ausdrücklich vor genau dieser Praxis

Apples offizielle Sicherheitswarnung: Bett ist tabu Auf seiner Support-Website veröffentlicht Apple eine umfangreiche Liste mit "wichtigen Sicherheitsinformationen zum iPhone". Da es zuletzt immer wieder zu Zwischenfällen beim Aufladen der Geräte kam, wurde hierbei extra der Punkt "Laden in Räumlichkeiten" hinzugefügt. Insbesondere im Schlafzimmer kommt es laut Unternehmen immer wieder zu erhöhter Gefahr.

Risiko: Wärmestau unter Decken Der Konzern macht deutlich, dass iPhone, Netzteil und Ladekabel während des Ladevorgangs ausreichend belüftet sein müssen. Direkter Körperkontakt oder das Abdecken mit Decken und Polster könne zu einem Wärmestau führen. Apple schreibt dazu unmissverständlich: "Du solltest nicht auf einem Gerät, einem Netzteil oder einem kabellosen Ladegerät schlafen oder diese unter eine Decke, ein Polster oder deinen Körper legen, solange sie an eine Stromquelle angeschlossen sind."

Zudem warnt Apple vor längerem Hautkontakt mit angeschlossenen Ladekabeln oder USB-Steckern, da dies im Extremfall Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen könne.

Warum das Laden im Bett besonders gefährlich ist Moderne Ladegeräte halten zwar die vorgeschriebenen Grenzwerte für Oberflächentemperaturen ein. Diese gelten jedoch nur unter normalen Umgebungsbedingungen. Wird ein Gerät beim Laden bedeckt oder liegt direkt am Körper, kann die Wärme nicht mehr entweichen.

Apple weist darauf hin, dass sich iPhone und Ladezubehör beim Laden spürbar erwärmen können, insbesondere bei: Ladebetrieb unter Decken oder Kissen

direktem Hautkontakt über längere Zeit

kabellosem Laden (Qi), das generell mehr Wärme erzeugt Besonders gefährdet seien laut Apple Menschen mit eingeschränkter Wärmeempfindung, da sie eine Überhitzung oder beginnende Verbrennungen möglicherweise zu spät bemerken.

Gesundheitliche Folgen: Was Mediziner dazu sagen Auch aus medizinischer Sicht ist das nächtliche Laden im Bett problematisch. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie Ärztevertretungen weisen regelmäßig auf Risiken durch lokale Hitzeeinwirkung und thermische Hautschäden hin. Die Ärztekammer für Wien betont zudem, dass Verbrennungen im Schlaf besonders tückisch sind, da Schutzreflexe fehlen und Hautschäden oft erst Stunden später bemerkt werden.