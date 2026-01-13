Die Feuerwehr von Ottawa hat erschreckende Bilder auf X geteilt, die zeigen, wie ein Hund einen Hausbrand ausgelöst hat. Dabei war vor allem eine Lithium-Batterie schuld, in die das Tier zuvor hineingebissen hat.

Hund löst Hausbrand aus

Das Video, das am 8. Jänner geteilt wurde, zeigt, wie das Tier auf einem beheizten Handschuh kaut, während es auf dem Sofa liegt. Plötzlich fängt der Gegenstand zu qualmen an und der Hund flüchtet kurzerhand. Nur Augenblicke später steht der Handschuh und ein Teil der Couchdecke in Flammen. "Die Feuerwehrleute konnten heute Morgen einen Brand in einem Haus in Orléans schnell unter Kontrolle bringen und einen Hund sicher aus dem Haus retten", heißt es in dem X-Posting, das die privaten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigt.

Der Vorfall ereignete sich um neun Uhr morgens in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Der Hausbesitzer bemerkte den Brand über die Aufnahmen der Kamera. Weitere Passanten, die am Haus vorbeifuhren, meldeten ebenfalls den Brand bei der Feuerwehr.