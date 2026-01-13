Hund kaut auf Handschuh und setzt dadurch Wohnzimmer in Brand
Die Feuerwehr von Ottawa hat erschreckende Bilder auf X geteilt, die zeigen, wie ein Hund einen Hausbrand ausgelöst hat. Dabei war vor allem eine Lithium-Batterie schuld, in die das Tier zuvor hineingebissen hat.
Hund löst Hausbrand aus
Das Video, das am 8. Jänner geteilt wurde, zeigt, wie das Tier auf einem beheizten Handschuh kaut, während es auf dem Sofa liegt. Plötzlich fängt der Gegenstand zu qualmen an und der Hund flüchtet kurzerhand. Nur Augenblicke später steht der Handschuh und ein Teil der Couchdecke in Flammen. "Die Feuerwehrleute konnten heute Morgen einen Brand in einem Haus in Orléans schnell unter Kontrolle bringen und einen Hund sicher aus dem Haus retten", heißt es in dem X-Posting, das die privaten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigt.
Der Vorfall ereignete sich um neun Uhr morgens in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Der Hausbesitzer bemerkte den Brand über die Aufnahmen der Kamera. Weitere Passanten, die am Haus vorbeifuhren, meldeten ebenfalls den Brand bei der Feuerwehr.
Lithium-Batterie in Handschuh beschädigt
Wie die Experten in dem X-Beitrag weiter erklären, hat ein beheizter Skihandschuh mit einer Lithium-Batterie den Brand ausgelöst. Nachdem der Hund darauf herumgekaut und die Batterie beschädigt hatte, ging diese Flammen auf. Im Oktober 2025 wurde ein ähnlicher Fall in den USA gemeldet: Der Hund eines Feuerwehrmannes aus North Carolina biss in eine Lithium-Batterie, die sich kurz darauf entzündete. Auch in diesem Fall wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Experten warnen vor Lithium-Batterien
Die Feuerwehr von Ottawa appelliert an die User: "Lithium-Ionen-Batterien können eine ernsthafte Brandgefahr darstellen, wenn sie beschädigt, durchstochen, zerdrückt oder unsachgemäß behandelt werden. Die Bewohner werden daran erinnert, Gegenstände, die Lithium-Ionen-Batterien enthalten, sicher aufzubewahren, sie außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern zu halten und Batterien oder Geräte, die Anzeichen von Beschädigung, Aufblähung, Überhitzung oder Fehlfunktion aufweisen, sofort nicht mehr zu verwenden und ordnungsgemäß zu entsorgen."
